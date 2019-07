Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während die Europäische Zentralbank den Lockerungskurs vorbereitet und im Herbst wohl zur Tat schreiten wird, ist die US-Notenbank bereits in dieser Woche zu einer geldpolitischen Lockerung bereit, so Ralf Umlauf von der Helaba.Fast einhellig werde mit der Senkung des Zielbandes für Tagesgeld um 25 Bp auf 2,00% bis 2,25% gerechnet. Es seien nicht so sehr aktuelle Konjunkturdaten, die die FED-Vertreter zu diesem Schritt drängen würden, denn diese würden durchaus gemischt ausfallen. So hätten sich Stimmungsbarometer der Industrie in den letzten Monaten volatil, per Saldo aber schwächer, präsentiert. Der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes stehe in der neuen Woche zur Veröffentlichung an und angesichts jüngst verbesserter Werte beispielsweise der Philadelphia- und der New-York-FED sollte eine Stabilisierung des nationalen Index nicht überraschen. Derweil habe das gesamtwirtschaftliche Wachstum etwas an Schwung verloren, wobei der Konsum jedoch einen starken Zuwachs habe aufweisen können. Stimmungsbarometer unter den Verbrauchern seien daher in den nächsten Tagen im Blick zu behalten. Das Verbrauchervertrauen des Conference Boards werde nach dem Rücksetzer im Vormonat erholt erwartet, während das endgültige Michigan Sentiment leicht gestiegen sei. ...

