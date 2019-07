Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen zeigten sich zum Wochenausklang wenig verändert, so die Analysten der Nord LB.Am Tag nach der EZB-Sitzung seien die zuvor gesehenen deutlichen Kursveränderungen wieder in ruhige Bahnen zurückgekehrt. Auch am US-Rentenmarkt seien klare Trends ausgeblieben. Die besser als erwarteten US-Wachstumszahlen seien lediglich von den Longbonds aufgegriffen worden, die leicht zugelegt hätten. (29.07.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...