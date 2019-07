Guten Morgen,die Aufregung und Hektik der Berichtsaison wird in den kommenden Tagen noch nicht nachlassen, es stehen noch spannende Namen auf der Agenda wie z.B. AMD, APPLE, ELECTRONIC ARTS, NINTENDO, SONY, ZYNGA, EVONIK, GM und INFINEON. Erst in der Folgewoche wird der Terminkalender leerer und der Staub kann sich langsam legen.Ohnehin schauen jetzt erst einmal alle an die Wall Street, denn am Mittwoch ist es soweit: Während die EZB nur den Weg für sinkende Zinsen geebnet hat, wird die Fed wohl mit der ersten Zinssenkung seit mehr als zehn Jahren vorangehen. Für die Märkte ist das bereits ausgemacht, aber vor dem Hintergrund der EZB-Enttäuschung wollen wir den Tag nicht vor dem Abend loben.

