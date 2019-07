Wenige Tage vor dem US-Zinsentscheid halten sich Anleger mit Engagements an den europäischen Aktienmärkten zurück. Zudem blickten sie aufmerksam auf den Start neuer Gespräche zur Beilegung des Zollstreits zwischen den USA und China. Dax und EuroStoxx50 hielten sich am Montagvormittag jeweils knapp im Plus bei 12.423 und 3527 Punkten.

