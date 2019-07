Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Nestle nach Quartalszahlen von 105 auf 115 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lebensmittelkonzern bestätigte seiner Meinung nach, dass er die Markterwartungen übertreffen könne, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal 2019 zeige das beste organische Wachstum seit dem ersten Quartal 2016. Die allgemeine Margen-Prognose sei unterstützend./elm/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 04:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-07-29/11:45

ISIN: CH0038863350