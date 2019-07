marktEINBLICKE um 12: DAX kommt nicht vom Fleck, Jubel bei der Deutschen Telekom

Während Anleger an den US-Börsen zuletzt neue Rekordstände feiern konnten, kommt der DAX auch am Montagmittag nicht vom Fleck. Vielleicht ändert sich dies, wenn die Fed die Leitzinsen tatsächlich senkt und Börsianer zum Ende dieser Woche einen Blick auf die Juli-Arbeitsmarktdaten in den USA werfen können.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 12.394 MDAX +0,1% 26.236 TecDAX +0,3% 2.954 SDAX +0,2% 11.320 Euro Stoxx 50 -0,1% 3.520

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508), Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) und thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001). Im Fall der Telekom freuen sich Anleger vor allem über die Genehmigung der Fusion von T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040) und Sprint (WKN: A1W1XE / ISIN: US85207U1051) durch das US-Justizministerium.

