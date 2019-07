Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück vor Zahlen von 114,20 auf 114,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Rückversicherer dürfte solide Resultate erzielt haben, wobei die Großschäden kleiner als budgetiert geblieben sein dürften, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Bereich Schaden-Rückversicherung sollten sich höhere Preise positiv bemerkbar machen. Probleme in den USA und in Australien sollten durch einen einmaligen, hohen Restrukturierungsgewinn in Deutschland kompensiert worden sein./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008402215