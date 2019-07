Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Ein robuster europäischer Renovierungsmarkt, die nachhaltigere Marge im Bereich High Performance Solutions, der nachlassende Preisanstieg sowie mehr Einsparungen hätten dem französischen Baustoffekonzern ein besseres erstes Halbjahr beschert, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach Ansicht des Experten ist Saint-Gobain eines der letzten richtigen werthaltigen Blue Chip-Werte in der Branche und daher sein Favorit./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000125007