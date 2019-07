Die Aktie der Deutschen Telekom (T-Aktie) macht heute einen Sprung nach oben und befindet sich mit einem Kursaufschlag von knapp 2% unter den Spitzenreitern im Dax. Das grüne Licht in den USA für die Fusion von T-Mobile US mit Sprint hat dem Kurs der Deutsche Telekom am Montag Anschub verliehen.Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 16,80...

Den vollständigen Artikel lesen ...