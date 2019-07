Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Astrazeneca von 6900 auf 7200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern zeige einen starken Umsatz, ein beeindruckendes Wachstum in aufstrebenden Märkten, bessere Margen und eine deutliche Margen-Vergrößerung, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Montag vorliegenden Studie. Die positive Kursreaktion deute darauf hin, dass sich die Papiere dem fairen Wert näherten. Die anstehenden Neuigkeiten in der Pipeline könnten jedoch weiteren Aufwind geben./elm/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 03:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-07-29/12:04

ISIN: GB0009895292