Mit der Körperpflege-Linie BODY CARE bringt der Naturkosmetikhersteller aus dem Schwarzwald seine bislang nachhaltigste Serie auf den Markt.



Die aus insgesamt neun Produkten bestehende vegane Körperpflege-Linie unterstreicht den Anspruch des Unternehmens einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur zu pflegen. So sind alle BODY CARE Produkte klimaneutral hergestellt, nachhaltig verpackt, getrennt recyclebar und mit Inhaltsstoffen aus sozio-ökologischen Projekten.



Das Label "I'm green" bestätigt die Kunststoffbehältnisse aus nachwachsenden Rohstoffen wie Zuckerrohr. Der Umwelt zuliebe werden die Innenseiten der FSC-zertifizierten Faltschachtel mit allen wichtigen Informationen bedruckt, so dass auf einen zusätzlichen Einwickelprospekt verzichtet werden kann.



Zudem wird das im Produktionsprozess entstandene CO2 durch ein Climate Partner-Trinkwasserprojekt in Kambodscha kompensiert.



Nicht nur außen auch von innen zeigt sich die Körperpflege-Linie nachhaltig. In verschiedene Duftkompositionen und nach Hauttypen unterschieden, ergeben sich vier Segmente, die jeweils einen Inhaltsstoff aus einem sozio-ökologischen Projekt der BÖRLIND GmbH enthalten: Algen aus der Bretagne, Aloe vera aus Guatemala, Fackellilienextrakt aus Frankreich und Jojobaöl aus Namibia.



Über die Website www.boerlind.com/think-green klärt das Unternehmen über das richtige Recyceln auf und gibt weiteren Einblick in die jeweiligen Projekte. Zusätzlich kann mittels der App Snoopstar die Produktserie virtuell erlebt werden.



BODY CARE von ANNEMARIE BÖRLIND ist ab 29. Juli 2019 in Reformhäusern, Parfümerien und autorisierten Apotheken sowie im Onlineshop erhältlich.



