Mit der Dr Pley SCR Technology GmbH erhält das erste Unternehmen in Deutschland die sogenannte "Allgemeine Betriebserlaubnis" vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zur Hardware-Nachrüstung von Euro-5-Dieselfahrzeugen. Die Baumot Group (WKN: A2G8Y8), auch auf dem Gebiet der Abgasnachbehandlung tätig, könnte ebenso von aktuellen Entwicklungen profitieren. Die Aktie feiert heute kräftige Kursgewinne von +20,41% und rückt auf 1,77 Euro vor.

Bisher gab es noch kein System mit offizieller Zulassung, die betroffenen Dieselfahrzeugen die Einfahrt in Fahrverbotsgebiete etwa in Stuttgart ermöglichte. Ein potenzieller Riesenmarkt, den Baumot auf circa 100.000 Pkw und 37.000 leichte Nutzfahrzeuge schätzt bei einem Umrüstungsvolumen von 340 Millionen Euro. Die Aussicht, dass auch Baumot bald Hardware-Nachrüstsysteme montieren wird, lockt immer mehr Anleger in die Aktie.

Die der Dr Pley SCR Technology GmbH erteilte Allgemeine Betriebserlaubnis gilt vorerst nur für die Nachrüstung von Volvo-Fahrzeugen. Es ist der entscheidende ...

