Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 17,40 Euro belassen. Durch die Freigabe des US-Justizministeriums sei der letzte wichtige Zwischenschritt zur Fusion der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint erreicht worden, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erfolgsaussichten für ein endgültiges Gelingen des Deals seien weiter gestiegen. Allerdings sei zu konstatieren, dass die zukünftige Marktstruktur im US-Markt durch den Markteintritt von Dish weiterhin aus vier wesentlichen Anbietern bestehen werde./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 10:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 10:13 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-07-29/12:08

ISIN: DE0005557508