Bonn (www.anleihencheck.de) - Das US-BIP ist im 2. Quartal in annualisierter Rechnung um 2,1% gegenüber dem Vorquartal gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.Damit sei die Wachstumsabkühlung nach einem Plus von 3,1% zum Jahresauftakt etwas weniger stark ausgefallen als im Vorfeld befürchtet. Das Wachstum des privaten Verbrauchs habe sich dabei deutlich von 1,1% auf 4,3% beschleunigt - der kräftigste Zuwachs seit Ende 2017. Der Staatsverbrauch sei um 5,0% gewachsen, während die Bruttoanlageinvestitionen um 0,8% nachgegeben hätten. Hierunter hätten die Ausrüstungsinvestitionen nur noch ein anämisches Wachstum von 0,7% verbucht, während der Gewerbebau kräftig geschrumpft sei. Die Exporte hätten um 5,2% nachgegeben, während die Importe nahezu stagniert hätten. Nach einem Plus von 0,7 Prozentpunkten zum Jahresauftakt habe der Außenhandel damit im 2. Quartal einen vergleichbaren Betrag vom BIP-Wachstum subtrahiert. Zusammen mit einer Gegenbewegung bei den Lagerinvestitionen (-0,9 Prozentpunkte nach +0,5 im Vorquartal) sei dies der wesentliche Grund für die Wachstumsabkühlung im 2. Quartal gewesen. Für die kommenden Quartale würden die Analysten von Postbank Research mit Wachstumsraten in vergleichbarer Größenordnung rechnen. ...

