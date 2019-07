Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss konnte der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) das erhöhte Niveau halten, so Patrick Boldt von der Helaba.Als Belastungsfaktor habe sich zwischenzeitlich ein überraschend solides Wirtschaftswachstum in den USA im zweiten Quartal erwiesen. Die charttechnische Beurteilung falle positiv aus. So stünden MACD und DMI im Kauf und Letzterer werde von einem steigenden ADX begleitet. Der Optimismus werde etwas durch die Oszillatoren gedämpft, denn die Stochastik liege im überkauften Bereich und der RSI habe an dem jüngsten Aufwärtsimpuls nicht partizipiert. Auf eine nachhaltige Korrektur zu setzten, erscheine jedoch noch verfrüht, denn der Aufwärtstrend von Juli sei intakt. Die Trendlinie bei 173,91 diene als erste Haltemarke. Darunter lägen Unterstützungen bei 173,56 und im Bereich 173,27/29. Hürden würden die Analysten der Helaba bei 174,51 und am Allzeithoch bei 174,92 lokalisieren. Die Trading-Range liege bei 173,56 bis 175,00. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...