Wien (www.anleihencheck.de) - Im Mittelpunkt des Interesses stehen in den kommenden Tagen der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe (Do.) sowie der US-Arbeitsmarktbericht (Fr.) für den Monat Juli, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Regionale Stimmungsumfragen hätten zuletzt Zuwächse verzeichnet, weshalb die Analysten der RBI auch für den ISM nach drei Rückgängen in Folge nun wieder einen Anstieg erwarten würden. Der Stellenaufbau habe im Juni (224 Tsd. Stellen) positiv überrascht, der Konsens erwarte nun wieder eine niedrigere Zahl neu geschaffener Stellen. Diese dürfte aber klar über 100.000 liegen und damit über der Schwelle, ab der die Arbeitslosenquote weiter sinke. Alles in allem dürften die Daten der kommenden Tage weiterhin das Bild einer soliden, aber etwas an Schwung verlierenden US-Konjunktur zeichnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...