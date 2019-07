Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von 63,50 auf 64,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Noch gebe es kein Licht am Ende des Tunnels, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aktien des Chemiekonzerns. Das höhere Ziel reflektiere derweil den deutlichen, aber einmaligen Bewertungseffekt im Zusammenhang mit der Tochter Wintershall geschuldeten Gewinnsprung./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-07-29/12:15

ISIN: DE000BASF111