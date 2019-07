- GAC Motor setzt sich gemeinsam mit Parkverwaltung und World Wildlife Fund (WWF) im Vorfeld der für 2020 geplanten allgemeinen Öffnung des Nationalparks "Quellgebiet der drei Flüsse" für die kontinuierliche Bewahrung eines der wichtigsten Frischwasserquellbiete Asiens ein.



Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, die Sanjiangyuan National Park Administration für das Quellgebiet der drei Flüsse ("die Parkadministration") und der World Wildlife Fund ("WWF") haben 2016 Chinas ersten Schutzplan für einen nationalen Naturschutzpark (h ttps://en.prnasia.com/releases/apac/GAC_Motor_Joins_Hands_with_Sanjia ngyuan_National_Nature_Reserve_and_World_Wildlife_Fund_Protecting_Chi na_s_Most_Important_Freshwater_Source-162867.shtml) ins Leben gerufen. Ein kürzlich von den drei Parteien veröffentlichter Bericht über die Ergebnisse legt dar, welche Erfolge in den letzten drei Jahre erzielt werden konnten, darunter auch die erstmalige Sichtung eines seltenen schwarzen Wolfs in China. Der Bericht zeigt auf, dass GAC Motors Beteiligung an der Einrichtung von Chinas erstem nationalem Naturschutzpark eine Vorlage für Unternehmen geschaffen hat, sich der Entwicklung von Nationalparks als gesellschaftliche Kraft anzuschließen.



Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung können Sie hier abrufen: https://www.multivu.com/players/English/8579351-gac-motor-ww f-sanjiangyuan-national-park/



GAC Motor hat gemeinsam mit der Parkadministration und dem WWF in den letzten drei Jahren daran gearbeitet, Mechanismen für die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Einrichtung und Verwaltung von Nationalparks zu etablieren und zu verbessern.



Im Quellgebiet des Gelben Flusses konnten rund 15.000 Vögel, die Vertreter von 26 Sumpfvogelarten, darunter mehrere gefährdete Arten, registriert werden, und eine Infrarotkamera hat rare Bilder von Schneeleoparden und schwarzen Wölfen aufgezeichnet, was beweist, dass die natürlichen Ressourcen und das Ökosystem seit Einrichtung des Nationalparks effektiv wiederhergestellt wurden.



Die drei beteiligten Parteien hatten, um das Leben der örtlichen Hirten zu verbessern, Projekte für einen "alternativen Lebensunterhalt" initiiert, die Hirten dabei unterstützen, als Hüter der Umwelt im Nationalpark zu agieren, was die nachhaltige Entwicklung der lokalen Gemeinschaften gewährleistet und gleichzeitig der Bewahrung der Umwelt dient. Sie haben damit nur einen Weg für das Management eines Nationalparks geebnet, sondern auch Durchbrüche zur Überwachung der Biodiversität und der Umgebung insgesamt erzielt.



"Die Eröffnung des Three-River-Source Naturschutzparks im Jahr 2020 wird das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung des Umweltschutzes stärken. Wir hoffen, dass sich weitere Unternehmen und gesellschaftliche Kräfte anschließen werden, um den Schutz des Nationalparks zu unterstützen und sich einzubringen", erklärt Yu Jun, President von GAC Motor.



Als erstes aktiv an der Einrichtung des Parks beteiligtes Unternehmen hat GAC Motor 25 SUVs und mehrere Ladungen mit Zubehör für den täglichen Betrieb und die Routinepatrouillen im Park geliefert. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren außerdem Freiwillige aus seinem Wetland Ambassadors-Programm zum Schutz der Feuchtgebiete organisiert, um Biodiversitätsstudien mit Ökologen durchzuführen und eines der wichtigsten Frischwasserquellgebiete Asiens zu schützen.



GAC Motor hat den Nationalpark bei der umfassenden Bewahrung des natürlichen Ökosystems unterstützt und wird auch dessen Öffnung für die Öffentlichkeit vorbereitend mitunterstützen. Das Unternehmen wird kontinuierlich weiter mit der Parkadministration und dem WWF zusammenarbeiten, um einen Nationalpark zu etablieren, der für den Umweltschutz und die Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts in China steht.



