Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in die Handelswoche starten. Im Vorfeld einiger wichtiger Termine dürfte zunächst einmal Zurückhaltung dominieren. So wird mit Spannung auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch geschaut - eine Zinssenkung um 25 Baispunkte gilt als sicher, eine Senkung um gleich 50 Basispunkte als eher unwahrscheinlich. Zudem gehen die zuletzt festgefahrenen Handelsgepräche zwischen den USA und China weiter. Große Fortschritte dürften hier allerdings nicht zu erwarten sein. Und schließlich steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Juli auf der Agenda.

Die US-Berichtssaison kommt dagegen erst am Dienstag wieder in Fahrt, wenn unter anderem Merck & Co, Pfizer und Procter & Gamble und nachbörslich AMD und Apple ihre Quartalszahlen vorlegen werden.

Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,1 Prozent.

Bei den Einzelwerten bleibt die am Freitag vom US-Justizministerium unter Auflagen genehmigte Fusion von T-Mobile US mit Sprint weiter Thema. So wollen einige US-Bundesstaatene gegen den Zusammenschluss klagen. Zudem müssen beide Unternehmen umfangreiche Aktiva an den Satellitenfernsehanbieter Dish abgeben, der in den US-Mobilfunkmarkt einsteigt. Damit bleibt die Zahl der Anbieter bei vier, was Preisdruck verhindern soll. Die Aktien von T-Mobile US und Sprint sind vorbörslich noch nicht aktiv. Am Freitag hatten sie mit der erteilten Genehmigung deutlich zugelegt.

Die Aktie von Lexicon Pharmaceuticals bricht vor der Startglocke um über 50 Prozent ein. Der französische Partner Sanofi hat nach eigenen Angaben die Kooperation beim Diabetes-Medikament Zynquista beendet. Bisher hatten beide Unternehmen bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung des Produkts zusammengearbeitet.

