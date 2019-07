Stuttgart (ots) - DEKRA lädt ein: Konferenz zu Informationssicherheit vom 16. bis 17. September 2019 in Leipzig



- Im Fokus: vernetzte Mobilität, vernetzte Branchen, kritische Infrastrukturen - Entscheider aus Wissenschaft, Unternehmen und Behörden stellen Lösungsansätze vor



Menschen und Maschinen arbeiten immer vernetzter. Dies stellt Unternehmen vor enorme Herausforderungen, was die Sicherheit betrifft. Manipulationen und Angriffe können an unterschiedlichsten Stellen erfolgen - nicht immer von außen oder vorsätzlich, aber meist mit schwerwiegenden Folgen. Das "DEKRA Information & Cyber Security Symposium 2019" in Leipzig widmet sich dem Spannungsfeld Mensch, Prozesse und Technologie, unter dem das Thema Informationssicherheit betrachtet werden muss. Experten aus Wissenschaft und Praxis beleuchten Herausforderungen, neue Technologien und Strategien. In Best Practices zeigen sie ihre Herangehensweise an ein ganzheitliches Sicherheitskonzept.



Die Digitalisierung von Prozessen bietet viele Chancen. Sie werden jedoch in der Diskussion um die Risiken zuweilen etwas aus dem Blick verloren. Ganz bewusst stehen deshalb beim "DEKRA Information & Cyber Security Symposium" Lösungsansätze im Vordergrund, mit denen Organisationen eine Sicherheitskultur etablieren, Prozesse absichern und damit die Vorteile der Digitalisierung voll ausschöpfen können.



Ohne Zweifel spielen Menschen beim Thema Sicherheit eine zentrale Rolle - im positiven wie negativen Sinne. Mehrere Sprecher widmen sich dem Faktor Mensch im Sicherheitskonzept, beispielsweise welches Mindset Mitarbeiter von Festo in Sachen Sicherheit heute benötigen und wie das Unternehmen diesen Wandel bewältigt hat. Die Etablierung eines unternehmensweiten Sicherheitsbewusstseins aus Sicht eines Betreibers kritischer Infrastrukturen (KRITIS) steht beim Vortrag von Deutschlands größtem Stromnetzbetreiber innogy im Vordergrund.



Einen Einblick, wie man als Organisation eine umfassende Strategie für eine wirkungsvolle Informationssicherheit entwickelt und umsetzt, gibt der Vortrag von Lanxess. Aus dem Alltag eines Security Operation Centers (SOC) und der Umsetzung der Sicherheitsstrategie in unterschiedlichen Branchen berichtet der Referent der Deutschen Telekom.



Neue Technologien und ihre Auswirkungen beispielsweise auf vernetzte Fahrzeuge und die Automobilindustrie stehen im Mittelpunkt von Vorträgen der Ruhr-Universität Bochum und ESCRYPT. Zur Sache geht es bei einer Live Hacking Session, bei der Teilnehmer die Vorgehensweise von Hackern erleben. Ein attraktives Rahmenprogramm in der Porsche Erlebniswelt Leipzig bietet die Möglichkeit zum persönlichen Austausch und zur Vernetzung.



Die Veranstaltung auf einen Blick:



DEKRA Information & Cyber Security Symposium 2019 Datum: 16.-17. September 2019 Beginn: 16. September, 12:00 Uhr Ort: Hotel The Westin Leipzig, Gerberstraße 15, 04105 Leipzig Information: www.dekra.de/dicss



Weitere Informationen und Anmeldung unter www.dekra.de/dicss oder bei Thomas Kiso, Tel. +49.711.7861-3674, thomas.kiso@dekra.com.



