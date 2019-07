Hamburg (ots) -



Vom 31. Juli bis 4. August steht Deutschlands nördlichste Insel wieder ganz im Zeichen des Polosports. Zum 21. Mal werden dann die Berenberg German Polo Masters ausgetragen, eines der bekanntesten Turniere in Europa.



Viele Urlauber und Gäste zieht es im Sommer nach Sylt. Und viele Besucher richten ihren Aufenthalt mittlerweile nach einem der hochkarätigsten Events auf der Insel aus: Den Berenberg German Polo Masters auf Sylt.



"Wir freuen uns über den großen Zuspruch von Besuchern und Spielern bei diesem Turnier", so Berenberg-Chef Dr. Hans-Walter Peters. Insbesondere zum Finale am Sonntag, dem 4. August, werden wieder mehrere Tausend Zuschauer mitfiebern, welche Mannschaft den Pokal in diesem Jahr mit nach Hause nehmen darf. Sechs Teams mit Spielern aus sechs Nationen und etwa 130 Pferde kommen auf die Insel. Internationales Flair ist also angesagt.



Zu den Favoriten dürften wieder das aus dem Brasilianer Joao Noaves, dem Argentinier Thomas Astelarra und den beiden Schweizern Cedric Schweri und Stefan Locher bestehende Team König Immobilien zählen, das seinen Vorjahrestitel verteidigen möchte. Auch der Zweitplazierte, das Team von Hauptsponsor Berenberg mit Turniergründer Jo Schneider und seinem Sohn Sven, Christopher Winter und dem Argentinier Santos Anco möchte die knappe Vorjahres-Finalniederlage wettmachen. Das internationalste Team stellt der italienische Luxuswagenhersteller Maserati, die vier Spieler kommen aus Argentinien, Deutschland, Großbritannien und Italien. Auch eine Frau ist im Feld: Alexandra Ott spielt im Team Gogärtchen.



Die Vorrundenspiele finden von Mittwoch, 31. Juli, bis Samstag, 3. August, statt. Am Finalsonntag ist das Spiel um Platz fünf um 13 Uhr zu sehen, das Spiel um Platz drei um 14.30 Uhr und das Finale um 16 Uhr. Weitere Informationen: www.polosylt.de



