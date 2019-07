BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn hat Vorschläge begrüßt, die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrsfahrten zu senken und will Ersparnisse an Kunden weitergeben. "Unsere Kunden würden von einer niedrigeren Mehrwertsteuer erheblich profitieren - sei es in Form neuer attraktiver Angebote oder reduzierter Ticketpreise. Auch eine Kombination aus beidem ist natürlich denkbar", sagte der Bahn-Vorstandsvorsitzender Richard Lutz laut einer Pressemitteilung. "Auf jeden Fall ist klar: Wir würden diesen Vorteil an unsere Fahrgäste weitergeben."

Außerdem würde eine solche Entscheidung nach Ansicht der Bahn zusätzlichen Spielraum für weitere Investitionen in ihre Fahrzeugflotte schaffen. Im innerdeutschen Fernverkehr gilt aktuell der normale Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent wird lediglich im Nahverkehr bis zu einer Fahrstrecke von 50 Kilometer gewährt. Nach Angaben der Deutschen Bahn könnte ein reduzierter Mehrwertsteuersatz die Zahl der Fahrgäste um jährlich 5 Million erhöhen.

Angesichts des anstehenden Mobilitätswandels und der Bemühungen zum Erreichen der internationalen Klimaziele gibt es in der Bundesregierung Überlegungen, die reduzierte Mehrwertsteuer von 7 Prozent auch für Fernverkehrstickets der Bahn anzuwenden. Zuvor hatten die Grünen diese Forderung aufgestellt. Vergangene Woche hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zudem bekannt geben, dass der Bund der Bahn einen Zuschuss von 86 Milliarden Euro bereitstellen wird. Damit soll das marode Streckennetz erhalten und erneuert werden.

