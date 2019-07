Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach grünem Licht in den USA für die Fusion von T-Mobile und Sprint auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Die Prognosen des Managements von T-Mobile US für die Synergien erschienen ihm zu optimistisch, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zugeständnisse der beiden fusionierenden Mobilfunkanbieter an den Wettbewerber Dish könnten sich noch als Belastung erweisen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 09:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005557508