Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) mit Blick auf eine Übernahme des Datenspezialisten Refinitiv auf "Buy" mit einem Kursziel von 6340 Pence belassen. Der von ihm unterstellte Kaufpreis wäre aus Sicht der LSE attraktiv, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit dem Deal würde der Londoner Börsenbetreiber seine Daten- und Analyseangebote erheblich erweitern und gleichzeitig vertiefen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 06:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-07-29/12:45

ISIN: GB00B0SWJX34