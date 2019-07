Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts025/29.07.2019/12:30) - Die Auszubildenden der "wüma GmbH" aus dem Schwerpunktunternehmen Vogel Communications Group und die Auszubildenden von Vogel Druck und Medienservice GmbH haben in diesem Jahr zum 34. Mal in Folge in Eigenregie das Stadtmagazin "Der Würzburger" als Zeitschrift, Website und via Social Media produziert. Den gesamten Werbeerlös der Ausgabe von 2019 in Höhe von 15.000 Euro spendete das "Würzburger"-Team am 24. Juli 2019 an folgende sechs gemeinnützige Organisationen: * 1.000 Euro an "Förderverein Abenteuerland e. V." * 2.500 Euro an "Würzburger Kindertafel e. V." * 3.500 Euro an "Ferienzirkus auf der Bastion" * 3.000 Euro an "Umsonst & Draussen e. V." * 2.500 Euro an "ElisabethenHeim Würzburg e. V." * 2.500 Euro an "Deutscher Kinderschutzbund e. V. - Kreisverband Würzburg Die sechs Förderprojekte werden sowohl auf der Website des Magazins http://www.der-wuerzburger.de als auch im Magazin selbst in Porträts vorgestellt. In Anwesenheit von Vertretern der sechs Spendenempfänger übergaben die Auszubildenden am 24. Juli 2019 in einer Feierstunde die sechs Schecks und stellten die Förderprojekte kurz vor. Insgesamt konnte das Azubi-Magazin seit seiner Gründung mittlerweile knapp 330.000 Euro an über 65 Förderprojekte in der Region ausschütten. "Unsere Auszubildenden erleben bei diesem Projekt echte unternehmerische Verantwortung", erläuterte Dr. Gunther Schunk, Chief Communication Officer der Vogel Communications Group: "Zum einen sind die Auszubildenden selbst in jeder Hinsicht verantwortlich für den Erfolg ihres Magazins und müssen engagierte Macher sein. Zum anderen haben sie dabei die Möglichkeit gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, indem sie auswählen, welche gemeinnützigen Organisationen sie unterstützen wollen. Das Projekt 'Der Würzburger' ist ein tolles Aushängeschild für unser Unternehmen, wir sind sehr stolz auf unsere Auszubildenden!" Das Projekt "Der Würzburger" ist nicht nur ein Zugewinn für die Auszubildenden selbst, die authentische Erfahrungen in den Bereichen Redaktion, Anzeigenverkauf und Layout sammeln. Darüber hinaus können sie durch das Projekt auch einen gesellschaftlichen Mehrwert erreichen und etwas Gutes bewirken. Diese Verbindung aus Lernen und Helfen ist seit der ersten Ausgabe vor 34 Jahren zu einer gelebten Tradition geworden. Bemerkenswert ist, dass das Stadtmagazin trotz jährlich wechselnder Redaktion über die Jahre hinweg noch an Popularität zugewinnen konnte. 2017 war das "Würzburger"-Team erstmals mit einem Infostand auf dem Umsonst & Draußen-Festival vertreten und setzte diese Kooperation auch 2018 sowie 2019 fort. Die wüma GmbH ist das gemeinsame Dienstleistungsunternehmen für die Aus- und Weiterbildung der drei Medienhäuser Krick Unternehmensfamilie, Mediengruppe Main-Post und der Vogel Communications Group. Die wüma GmbH organisiert alle Aus- und Weiterbildungsaktivitäten der drei Unternehmen. Ein umfangreiches Traineeprogramm, die Ausbildung in elf Berufen der Medienbranche und zwei duale Studiengänge sichern Bedarf an Nachwuchs-, Fach- und Führungskräften. Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190729025

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2019 06:30 ET (10:30 GMT)