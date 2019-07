Die USA verlieren die Technologieführerschaft in der Telekommunikation an China. Denn entscheidende Frequenzen für den 5G-Ausbau sind blockiert.

Hans Vestberg war sichtlich stolz, als er seine Kunden in der Zukunft begrüßte: "Verizon-Kunden werden die Ersten auf der Welt sein, die die Power von 5G in ihren Händen halten", sagte der Chef des amerikanischen Telekommunikationsanbieters im März, als er den Start des neuen Netzstandards in zwei Städten ankündigte. Früher als geplant seien in Teilen von Chicago und Minneapolis nun Downloads von einem Gigabyte pro Sekunde möglich. Bis Jahresende solle der Service auf mehr als 30 Städte ausgeweitet werden. Der Aufbruch in eine neue Ära schien geglückt.

Doch die Feierstimmung hielt nicht lange. Erste Tests stellten Verizons 5G-Netz in Chicago ein dürftiges Zeugnis aus. Das Netz reichte kaum über ein paar Häuserblocks hinaus und war zudem instabil. Aus dem Prestigeerfolg für den führenden Mobilfunkanbieter der USA wurde eine Blamage.

Ausgerechnet die IT-Supermacht USA, bei der Vorgängertechnik 4G dem Rest der Welt noch um Längen enteilt, tut sich beim Ausbau der nächsten Mobilfunkgeneration erstaunlich schwer. Auch deshalb teilt US-Präsident Donald Trump so heftig gegen den chinesischen Netzausrüster Huawei aus. Dass ein Konzern aus dem Reich der Mitte gerade eine Führungsrolle übernimmt, die bislang US-Unternehmen innehatten, und dann auch noch in einer der wichtigsten Zukunftstechnologien - das ist für Trump eine Schmach und für seine Wirtschaftspolitik ein Desaster. Entgegenzusetzen aber hat er Huawei nichts: Der chinesische Konzern ist der Einzige, der von Basisstationen über Antennen und Vermittlungstechnik bis zu Smartphones alle 5G-Komponenten verkauft. Der letzte namhafte Spezialist für die Ausrüstung von Funknetzwerken, Lucent, wurde vor mehr als zehn Jahren vom französischen Unternehmen Alcatel aufgekauft, das inzwischen selbst Geschichte ist. Heute existiert kein US-Unternehmen mehr, das Kunden vergleichbar umfassend Hardware für die Netze liefern könnte wie Huawei.

Schnell, aber störanfällig

Das Militär warnt bereits, die USA drohten im Rennen um die 5G-Vorherrschaft den Anschluss zu verlieren. Ausgerechnet die US Streitkräfte, die selbst entscheidenden Anteil daran haben, dass es so langsam vorangeht.

Es geht bei 5G um nicht weniger als die Zukunft einer der wertvollsten Industrien der USA. Und damit auch um den Wohlstand. Die amerikanische ...

