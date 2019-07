Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem die EZB-Kommunikation am vergangenen Donnerstag für kräftige Ausschläge bei den deutschen Kapitalmarktrenditen gesorgt hatte, beruhigte sich das Bild zum Ende der Woche wieder, so die Analysten von Postbank Research. Schlussendlich hätten 10-jährige Bunds am Freitagabend 2 Basispunkte niedriger rentiert als am Vortag mit -0,38%, während die 2-jährige Bundrendite um 1 Basispunkt auf -0,75% zugelegt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...