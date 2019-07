Wien (www.anleihencheck.de) - Nach der Ankündigung weiterer geldpolitischer Lockerung auf der Konferenz in Sintra hat die EZB auf ihrer Zinssitzung vom 25. Juli nachgelegt und ihren stark expansiven Kurs untermauert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Eine wesentliche Veränderung habe beim Ausblick für die Leitzinsen stattgefunden (forward guidance). Diese sollten nun mindestens über die erste Jahreshälfte 2020 auf dem "aktuellen Niveau oder tiefer" liegen. Dies sei als Vorbereitung für eine Zinssenkung im September zu werten. In den Terminsätzen für den EONIA sei eine Absenkung des Einlagesatzes von 10 BP im September nun fest eingepreist. Die Analysten der RBI würden sogar von einem Zinsschritt von 20 BP im September ausgehen. Die absehbare Absenkung des Einlagesatzes werde mit einer Staffelung einhergehen (Tiering), um die Notenbankliquidität der Geschäftsbanken teilweise von den Kosten des negativen Einlagesatzes zu befreien. Die Anleihebestände der EZB seien bisher vollständig reinvestiert worden. Angesichts der anhaltend niedrigen Inflationserwartungen prüfe die EZB nun aber eine Wiederaufnahme von Nettozukäufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...