Luxembourg (www.fondscheck.de) - Rendite ohne Risiko: Das ist die Wunschvorstellung vieler Anleger, oder wenn schon nicht risikolos, dann wenigstens mit garantiertem Kapitalerhalt, so die Anlageexperten der Luxemburger Fondsplattform Moventum."Die Produkte haben sich gut verkauft, doch am Ende war die Enttäuschung groß. Eine Garantie ist wie eine Versicherung. Und Versicherungen sind nun mal nicht gratis. Der Kunde muss sie am Ende mitbezahlen", sage Swen Köster, Senior Vice President bei Moventum S.C.A. Für viele Kunden und Berater sei es daher sinnvoller, ein kontrolliertes Risiko einzugehen, um auch nach Jahren noch handlungsfähig zu sein. ...

