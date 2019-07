Nach diversen Aufträgen deutscher Verkehrsbetriebe liefert Mercedes-Benz jetzt erste Exportaufträge des eCitaro aus. Insgesamt 20 Exemplare des Elektrobus-Modells gehen ins europäische Ausland. Konkret: Neun eCitaro für Voyages Emile Weber in Canach/Luxemburg, sechs eCitaro für Norgesbuss in Trollasen/Norwegen und fünf eCitaro für Bergkvarabuss am Standort Ystad/Schweden. Die Grundausführung der Fahrzeuge ...

