Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Just Eat mit Blick auf eine mögliche Übernahme durch Takeaway.com auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Der Zeitpunkt sei aus Sicht von Just Eat sinnvoll, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn der Essenauslieferer agiere gegenwärtig ohne Chef, stehe unter erheblichem Wettbewerbsdruck und stehe vor hohen Investitionen in den Ausbau einer eigenen Infrastruktur für die Auslieferungen. Aus finanzieller Sicht gelte für den geplanten Deal eher das Gegenteil angesichts begrenzter Synergien beider Anbieter./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-07-29/13:11

ISIN: GB00BKX5CN86