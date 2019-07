Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel von 63,30 Euro belassen. Die Ergebnisse zum zweiten Quartal hätten leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Anbieter von Bau-Software werde als Marktführer vom strukturellen Trend zur Digitalisierung und Automatisierung in der Architektur, im Ingenieurswesen und der Bauindustrie profitieren./elm/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 06:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-07-29/13:51

ISIN: DE0006452907