Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen. In einer Telefonkonferenz für Investoren, die mit der deutschen Frequenzauktion und einer Dividendenkürzung zusammenfiel, habe das Management Schwierigkeiten gehabt, Optimismus für das vierte Quartal zu verbreiten, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie. Der bevorstehende Schuldenabbau durch Verkäufe und ein Wertzuwachs durch den Unitymedia-Deal sollten eine höhere Bewertung rechtfertigen./elm/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 06:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-07-29/13:55

ISIN: GB00BH4HKS39