Weingarten (ots) - Die Address-Base GmbH & Co. KG hat wieder neue Quellen erschlossen, um das Potential an Firmenadressen für ihren Online-Shop unter https://www.address-base.de zu erweitern und zu aktualisieren. Damit kann Address-Base im traditionell ruhigen Sommer mit frisch aufgestockten Branchen-Paketen punkten.



Immer wieder ergeben sich neue Quellen für einzelne Branchen, die Address-Base nutzen kann, um die im Online-Shop angebotenen Pakete mit frischen Firmenadressen aufzustocken und abzugleichen. Grundsätzlich gilt - je mehr Quellen, desto besser kann eine Branche aktuell gehalten werden. Der Mechanismus dahinter ist eine gegenseitige Verifizierung der Quellen.



Karteileichen, die an verschiedenen Stellen auftauchen, sind selten, aber auch diese müssen zuverlässig identifiziert werden. Dafür stehen dem Adressanbieter viele weitere Werkzeuge zur Verfügung, die über die Jahre vom motivierten Technik-Team selbst entwickelt wurden.



Ein erster Plausibilitätscheck prüft, ob eine Quelle reale Firmenadressen führt oder viele so genannte Fake-Adressen enthalten sind, die lediglich Besucher anlocken und Masse vortäuschen sollen. Dieses Vorgehen ist im Internet nicht ungewöhnlich. Trotz Rücksprache mit den Portalbetreibern ist nicht immer ersichtlich, wie zuverlässig eine Quelle ist.



"Unsere Prüfmechanismen sind mittlerweile sehr ausgeklügelt, so dass wir schlechte Quellen für Firmenadressen sehr schnell erkennen und keine weiteren Mühen investieren müssen. Aber auch seriöse Anbieter und Partner von uns können genau wie wir selbst nicht für perfekte Qualität garantieren. Deswegen sind Abgleiche und weitere Maßnahmen zur Prüfung unserer Firmenadressen unabdingbar", so Robert Hoppe, Geschäftsführer von Address-Base.



Bei Address-Base steckt man große Mühen in die stetige Verbesserung der Qualität. Das kompetente Technik-Team profitiert inzwischen von jahrelanger Erfahrung im Adressmanagement und reagiert schnell auf neue Impulse aus der Branche.



Beliebte Branchen wie Fitnessstudios oder Event-Agenturen konnten mit dem Update und der Erweiterung angepasst werden. Aber auch für Nischenprodukte wie Elektroschaltanlagen Hersteller konnte die Rechercheabteilung neue Partner für Address-Base erschließen.



In vielen Branchen kann Address-Base den Kunden bis zu 90 Prozent des tatsächlichen Adresspotentials in der jeweiligen Branche zur Verfügung stellen. Manche Branchen veröffentlichen ihre Firmenadressen hingegen nicht. Entsprechend müssen Adresshändler nur sehr kleine Pakete dieser Branchen anbieten oder bei nicht lohnenswertem Potential ganz darauf verzichten.



Die Qualität einer Datenbank wird zwar in erster Linie an der Erreichbarkeit ausgemacht, aber auch die Vollständigkeit spielt für viele Kunden eine große Rolle. Address-Base möchte diesem Anspruch auch bei den kleinsten Branchen-Paketen gerecht werden und setzt auch zukünftig auf eine gründliche Recherche neuer Quellen für hochwertige Firmenadressen.



OTS: Address-Base GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116040 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116040.rss2



Pressekontakt: Address-Base GmbH & Co. KG Robert Hoppe Ettishofer Straße 10c 88250 Weingarten



Telefon: +49 751 56 84 97 77 Telefax: +49 751 56 84 97 99



E-Mail: presse@address-base.de Internet: https://www.address-base.de