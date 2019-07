Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Danone von 80 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern entwickele sich derzeit dynamisch, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer am Montag vorliegenden Studie. Dementsprechend ziehe aktuell auch der Aktienkurs an./elm/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 06:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-07-29/14:02

ISIN: FR0000120644