Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) macht Ende August eine dreitägige "Mittelstandsreise". Geplant sind nach Angaben des Ministeriums Besuche bei traditionsreichen Familienunternehmen, Handwerksbetrieben und Weltmarktführern im ländlichen Raum unter anderem in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Der Minister will mit der Reise ein Signal an den Mittelstand senden. Altmaier war bei Wirtschaftsverbänden schwer in die Kritik geraten, unter anderem weil der Mittelstand bei seiner Industriestrategie kaum eine Rolle gespielt hatte.

Das Ministerium betonte am Montag, die Reise werde die Bedeutung und Vielfalt des Mittelstands abbilden. 99,5 Prozent aller Unternehmen in Deutschland seien Mittelständler. Sie erwirtschafteten rund 35 Prozent des gesamten Umsatzes, stellten knapp 60 Prozent aller Arbeitsplätze und über 80 Prozent aller Ausbildungsplätze./hoe/DP/jsl

AXC0131 2019-07-29/14:05