Brüssel (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der anhaltend niedrigen Inflationsrate und den Befürchtungen des FED-Chefs Jerome Powell, dass die Wirtschaft weltweit schwächer wächst, scheinen sich die meisten FED-Beamten für eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent einzusetzen, so Paul Brain, Head of Fixed Income bei Newton IM, einer Investmentgesellschaft von BNY Mellon Investment Management, im Kommentar zu der kommenden FED-Sitzung am 31. Juli. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...