Weiß die US-Notenbank mehr als die Märkte? Denn so sehr sich die Börsen auf eine kommende Zinssenkung auch eingestellt haben, ist damit nicht beantwortet, warum die Fed innerhalb weniger Wochen ihre Zinspolitik um 180 Grad in die gegensätzliche Richtung dreht.In den vergangenen Monaten hatte Fed-Chef Powell stets untermauert, dass die Geldpolitik der USA allein von der Entwicklung der wirtschaftlichen Realität bestimmt wird. Dies war auch in den Jahren zuvor immer die Regel. In den jüngsten Äußerungen der Fed werden allerdings nicht mehr die tatsächlichen, sondern die Prognosen der wirtschaftlichen Daten und die Erwartung in den Vordergrund gestellt. Das ist eine neue Prioritisierung seitens der Fed die Stirnrunzeln unter den alten Hasen erzeugt.

