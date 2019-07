In neun Berliner Bezirken sollen ab August mehr als 30.000 Altglas-Hoftonnen abgezogen werden. Künftig soll dort das Altglas über Glascontainer (Iglus) erfasst werden. Der SPD-Umweltpolitiker Daniel Buchholz sieht in dem Vorgehen der Dualen Systeme einen "riesigen Fehler". Die Bürger sollen dem Abzug der Tonnen widersprechen, rät er. Laut Buchholz wurden in Spandau, Charlottenburg-Wilmersdorf und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...