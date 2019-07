Die Analysten der RCB bleiben bei iherer Hold-Empfehlung und dem Kursziel in Höhe von 12,0 Euro für Wolford . Während die Analysten die Umsatzentwicklung im gesamten Geschäftsjahr 18/19 für enttäuschend halten, streiche sie hervor, dass das 4. Quartal 18/19 den geringsten Rückgang in den vier Quartalen des Jahres verzeichnete (um 2,1% gegenüber dem Vorjahr) und würdigen auch die Anstrengungen zur Kostensenkung, die es dem Unternehmen ermöglichten, die Personalkosten im GJ 18/19 um 8,6 Mio. Euro (und im 4. Quartal 18/19 um 4,0 Mio. Euro) zu senken. Im Februar startete Wolford in Zusammenarbeit mit der Fosun Fashion Brand Management Company (FFBM) eine Marktoffensive in China. Es sei nicht sicher, ob Wolford in dem Maße, in dem dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...