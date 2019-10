=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personalia Bregenz - Die Wolford AG hat heute bekannt gegeben, dass der Aufsichtsrat die bisherige Global Sales & Merchandising Director der Wolford AG, Silvia Azzali (48), als Chief Commercial Officer (CCO) in den Vorstand berufen hat. Die Wolford- Managerin wird ab dem 01.11.2019 für die Bereiche Sales & Merchandising, Marketing und Design verantwortlich sein. Silvia Azzali verfügt über mehr als 20 Jahre Retail-Erfahrung in der Modeindustrie und war u.a. für Premiummarken wie Moschino, Ermano Scervino und La Perla tätig. Von 2011 bis 2016 war sie bereits für Wolford tätig u.a. als Head of International Wholesale. Zuletzt arbeitete sie als Head of Global Retail & Franchising bei Moschino und kehrte im Januar 2019 zu Wolford zurück. Als Leiterin des internationalen Vertriebs hat sie seitdem gemeinsam mit Axel Dreher die Vertriebsaktivitäten von Wolford zentralisiert und eine neue internationale Vertriebs- und Merchandising-Organisation aufgebaut. "Silvia Azzali hat langjährige, internationale Erfahrungen im Luxusbereich und ist eine ausgewiesene Expertin für Vertrieb und Marketing von Premiummarken. Sie kennt Wolford seit vielen Jahren im Detail, versteht die Marke und hat die neue Vertriebsorganisation maßgeblich mit gestaltet." so Dr. Jenny Shao, Aufsichtsratsvorsitzende von Wolford. "Mit Silvia Azzali und Andrew Thorndike sichern wir die Kontinuität in der Führung und geben dem Unternehmen frische Impulse." Bis zur erfolgreichen Nachbesetzung der CEO-Position setzt sich der Vorstand aus zwei Mitgliedern zusammen. Der im September 2019 in den Wolford-Vorstand berufene Andrew Thorndike trägt als Chief Operation Officer (COO) weiterhin die Verantwortung für die Ressorts Product Development, Supply Chain Management, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Legal, Investor Relations, IT und HR. Der Vorstandsvorsitzende (CEO) Axel Dreher hat heute sein Vorstandsmandat im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt und scheidet zum 31.10.2019 aus dem Unternehmen aus. Axel Dreher gehörte dem Vorstand seit 2013 als COO/CFO an und wurde 2017 zum CEO berufen. Der Aufsichtsrat dankt ihm für seinen langjährigen Einsatz für das Unternehmen. Rückfragehinweis: Wolford AG Maresa Hoffmann Investor Relations & Corporate Communications Tel.: +43 5574 690 1258 investor@wolford.com | company.wolford.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2019 07:45 ET (11:45 GMT)