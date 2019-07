Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Bau-Segment verzeichne der Software-Anbieter anhaltend solides Wachstum, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal sei erneut stark ausgefallen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 08:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

