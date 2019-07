Vor der mit Spannung erwarteten Zinssitzung in den USA hat Präsident Donald Trump eine erneute Attacke gegen die Notenbank gestartet. Er warf den Währungshütern am Montag in einem Tweet Untätigkeit vor, während die EU und China ihre Zinsen weiter drückten und Geld in das Finanzsystem pumpten.

