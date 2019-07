Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Ticketpreise im Sommer seien rückläufig, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtiger als das seien aber die Aussichten für das nächste Geschäftsjahr 2020/21, sofern es wegen minimaler Investitionen kaum zu einem Kapazitätswachstum kommen werde./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 01:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 02:27 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IE00BYTBXV33