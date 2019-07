München (ots) -



Constantin Television und die Produzenten Maren Lüthje und Florian Schneider (vormals lüthje schneider hörl FILM) schließen sich zusammen und gründen eine gemeinsame Produktionsfirma: Die neue Produktionsgesellschaft wird den Namen PSSST! Film GmbH tragen. Damit soll die kreative Arbeit der lüthje schneider hörl FILM weiterverfolgt und Grundlagen für weiteres Wachstum gelegt werden. Constantin Television hält die Mehrheit der Gesellschaftsanteile an der neuen Gesellschaft. Die erste Zusammenarbeit dieser spannenden Kooperation ist die gemeinsame Arbeit an FREAKS, einem der ersten Netflix Originals zusammen mit dem ZDF Das kleine Fernsehspiel unter der Regie von Felix Binder und nach einem Buch von Marc O. Seng.



Maren Lüthje und Florian Schneider: "Wir freuen uns, mit der Constantin Television einen unabhängigen, kreativen und vor allem produzentisch mutigen Partner gefunden zu haben mit dem wir gemeinsam zukünftige Projekte entwicklen und produzieren wollen. Aktuell sehen wir viele Chancen, auf dem nationalen wie internationalen Markt spannende Geschichten zu erzählen und hier verschiedenste Partner an einen Tisch zu bekommen."



Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien: "Mit Maren und Florian kommen zwei der innovativsten, außergewöhnlichsten Produzentenpersönlichkeiten unter einem Dach zusammen und wir sind sehr stolz, Teil der spannenden weiteren Entwicklung von PSSST! Film sein zu können. Einmal mehr setzt die Constantin Film auf die Zusammenarbeit mit starken kreativen Produzentinnen und Produzenten und führt den Ausbau als kreatives Hub im nationalen und internationalen Bereich weiter fort. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und eine aufregende Zukunft."



In den vergangenen Jahren haben die Geschäftsführer Maren Lüthje und Florian Schneider immer wieder mit innovativen Formaten, ungewöhnlichen Ideen und besonderen Geschichten auf sich aufmerksam gemacht. Zu ihren bekanntesten Titeln zählen die Serien "Servus Baby" unter der Regie von Natalie Spinell und "Lerchenberg", die sie gemeinsam mit dem Regisseur Felix Binder entwickelt haben, sowie der Kinofilm DAS LETZTE SCHWEIGEN von Regisseur Baran bo Odar oder der Dokumentarfilm EUROPE SHE LOVES von Jan Gassmann, der 2016 als Eröffnungsfilm im Berlinale Panorama Dokumente lief. Die satirische Sitcom "Lerchenberg" erhielt 2014 den Nachwuchsförderpreis beim Bayerischen Fernsehpreis. Beide Staffeln (2014, 2016) wurden zudem für den Grimme-Preis nominiert. Ebenfalls mit dem Nachwuchsförderpreis ausgezeichnet wurde die Comedy-Mini-Serie "Servus Baby" über das Lebensgefühl von vier Frauen um die 30. Die junge Serie erfreute sich auf Anhieb allergrößter Beliebtheit im BR-Fernsehen und in der BR-Mediathek.



Über Constantin Television



Constantin Television wurde 2006 als Konzerntochter der Constantin Film AG gegründet. Sie bündelt die Entwicklung und Produktion aller nationalen und internationalen Produktionen der Unternehmensgruppe, für die kein Kinostart in den Bereichen TV, Entertainment und digitale Medien geplant ist.



Zu den jüngsten Produktionen gehören das mehrfach preisgekrönte TV-Event TERROR - IHR URTEIL (2016), DAS SACHER. IN BESTER GESELLSCHAFT (2017), SCHULD NACH FERDINAND VON SCHIRACH (2015, 2017, 2019), DIE PROTOKOLLANTIN (2018), PARFUM (2018), DIE NEUE ZEIT (2019), WENDEZEIT (2019), DER CLUB DER SINGENDEN METZGER (2019) und WIR KINDER VOM BAHNHOF ZOO sowie die international erfolgreiche TV-Serie SHADOWHUNTERS.



