- Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, überreicht auf der Champs-Élysées den Pokal an den Gewinner der Punktwertung Peter Sagan - Tschechische Glaskunst ,designed by SKODA Design': Kristallglas-Trophäen sind eine Hommage an die ,Spitzstein' genannte traditionelle Technik des Glasschliffs - SKODA AUTO fährt bei der Tour de France bereits zum 16. Mal als offizieller Hauptpartner und Fahrzeugpartner ins Rampenlicht - Automobilhersteller ist zum fünften Mal Sponsor des Grünen Trikots für punktbesten Fahrer



Der Tour de France-Sieger 2019 heißt Egan Bernal. Mit der von SKODA Design entworfenen Kristallglas-Trophäe feierte der 22-jährige Kolumbianer am Sonntag auf der Champs-Élysées in Paris seinen ersten Triumph. Die 106. Auflage des Radsportklassikers führte über 3.480 Kilometer durch Belgien und Frankreich. Im Rahmen der offiziellen Siegerzeremonie überreichte Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, die Auszeichnung für den Besten der Punktewertung an Peter Sagan. Dieser aus grünem Kristallglas gefertigte Pokal für den Gewinner des Grünen Trikots ist ebenfalls ,designed by SKODA Design'.



SKODA AUTO unterstützt die Tour de France seit 2004 und fuhr in diesem Jahr zum 16. Mal als offizieller Haupt- und Fahrzeugpartner ins Rampenlicht. Die tschechische Traditionsmarke stellte für Organisation und Rennleitung 250 Fahrzeuge zur Verfügung. Ganz vorne mit dabei: der SKODA SUPERB. Wie bereits in den Vorjahren diente das in auffälligem Corrida-Rot lackierte Flaggschiff der Marke Tour-Direktor Christian Prudhomme als mobile Schaltzentrale. Darüber hinaus sponserte SKODA bereits zum fünften Mal das Grüne Trikot für den Gewinner der Punktewertung.



In diesem Jahr zeichnet SKODA erneut für die Gestaltung der Tour de France-Siegertrophäen verantwortlich. Die 60 Zentimeter hohen und 4 Kilogramm schweren Meisterwerke tschechischer Glaskunst werden vom tschechischen Unternehmen Lasvit unter Mitarbeit von SKODA AUTO Designer Peter Olah gefertigt. Die elegante Silhouette der Pokale gilt mittlerweile als ein Markenzeichen der Tour de France. Für die Gestaltung der Oberfläche lassen sich die SKODA AUTO Designer jedes Jahr von neuen Eindrücken inspirieren. Dieses Jahr ist die Trophäe eine Hommage an die ,Spitzstein' genannte traditionelle Technik des Glasschliffs.



Die 106. Tour de France begann am 6. Juli mit dem Grand Départ in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Auf seiner 3.480 Kilometer langen Reise durch Belgien und Frankreich bis zum Ziel in Paris meisterte das 176 Fahrer starke Peloton 21 Etappen, darunter sieben Gebirgsetappen mit fünf Bergankünften. Geographischer Höhepunkt der diesjährigen Tour de France war der Col de l'Iseran: Er führte das Feld bis auf 2.770 Meter über dem Meeresspiegel. In diesem Jahr feierte die Frankreichrundfahrt zudem ein besonderes Jubiläum: Vor exakt 100 Jahren - am 19. Juli 1919 - ging Eugène Christophe als erster Träger des Gelben Trikots für den Führenden der Gesamtwertung in die Sportgeschichte ein. Ein Jahrhundert später eroberte Egan Bernal das begehrte Maillot Jaune.



