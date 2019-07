Am Freitag hat das US-Justizministerium grünes Licht für den Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint gegeben. Heute zählt die Deutsche Telekom, Mutterkonzern von T-Mobile US, zu den Outperformern am deutschen Aktienmarkt. Wer mehr aus der T-Aktie herausholen will, greift am besten zu einem Faktor-Zertifikat.

