Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen zum zweiten Qurtal von 8,35 auf 9,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der Spezialanlagenbauer habe beim Ergebnis deutlich positiv überrascht, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kurssprung aber sei die verbesserte Geschäftsentwicklung aber bereits in den Kursen berücksichtigt. Die Aktie seien weiterhin hoch bewertet./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 09:55 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 10:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-07-29/15:12

ISIN: DE000A0WMPJ6