=== *** 01:50 JP/Industrieproduktion Juni *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 2Q (11:00 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 2Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:00 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Berlin 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:15 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 1H (11:30 Telefonkonferenz), Baden-Baden *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz für Investoren), Leverkusen *** 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, ausführliches Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Kirchheim/Teck *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 3Q, Zamudio *** 07:30 FR/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: 9,7 Punkte zuvor: 9,8 Punkte 08:00 DE/MAN SE, Ergebnis 1H, München *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H, Windsor *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q, London *** 08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q, Tokio 08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 2Q, Seoul 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1H, Bielefeld *** 08:30 FR/Engie SA, Ergebnis 1H, Paris *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/-0,1% gg Vj *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juli *** 09:00 AT/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) 09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q, Kyoto *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil in Sachen "Europäische Bankenunion", Karlsruhe *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juli *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juli *** 10:30 DE/Munich Re, Vorstellung des Halbjahresberichts zu Naturkatastrophen, München *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli PROGNOSE: +0,05 zuvor: +0,17 *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 102,8 zuvor: 103,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,0 zuvor: -5,6 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,6 Vorabschätzung: -6,6 zuvor: -7,2 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 4 Mrd EUR *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q, Whitehouse Station 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 2Q, Baltimore *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q, Cincinnati *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Mai 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,5% gg Vj 15:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Mündliche Verhandlung in Sachen "Anleihenkaufprogramm der EZB" (bis 31.7.), Karlsruhe *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 124,0 zuvor: 121,5 *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H, Clichy *** 22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 2Q, Venlo *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q, Sunnyvale *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juli *** - DE/Stellenindex BA-X Juli - DE/Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co KGaA, Erstnotiz im Mittelstandssegment m:acces der Börse München *** - CN/Neue Runde von Handelsgesprächen zwischen China und den USA, u.a. Teilnahme US-Handelsbeauftragter Lighthizer und -Finanzminister Mnuchin (bis 31.7.), Shanghai *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q, Saskatoon ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

