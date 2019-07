Jüngste F3-Formulare enthüllen: Die Investmentholding von Börsenguru Warren Buffett - Berkshire Hathaway - hat mit erneuten Zukäufen ihre Position am US-Geldhaus Bank of America ausgebaut.? Buffetts Lieblingsbank: Bank of America? Berkshire hält zehn Prozent - 950 Millionen Aktien im Besitz der InvestmentlegendeDass Warren Buffett erneut bei Aktien der Bank of America zugegriffen hat, kam an der Börse gut an: Am Freitag schlossen die Anteilsscheine 1,4 Prozent höher bei 30,77 US-Dollar ...

